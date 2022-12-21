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В России могут повысить пошлины на ввоз пива из недружественных стран
Повышение пошлины должно поддержать местных производителей, но в то же время это может негативно сказаться на магазинах и ресторанах.

В России могут повысить пошлины на ввоз пива из недружественных стран. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о таких странах как США, Великобритания, все члены ЕС, Южная Корея, Япония, Австралия и другие.

Предполагается, что повышение пошлины должно поддержать местных производителей, но в то же время это может негативно сказаться на магазинах и ресторанах.

Напомним, в марте 2022 года правительство утвердило перечень недружественных стран.

После этого список расширяли два раза — в июле и в октябре.