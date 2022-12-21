В России могут повысить пошлины на ввоз пива из недружественных стран
Повышение пошлины должно поддержать местных производителей, но в то же время это может негативно сказаться на магазинах и ресторанах.
В России могут повысить пошлины на ввоз пива из недружественных стран. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.
Речь идет о таких странах как США, Великобритания, все члены ЕС, Южная Корея, Япония, Австралия и другие.
Предполагается, что повышение пошлины должно поддержать местных производителей, но в то же время это может негативно сказаться на магазинах и ресторанах.
Напомним, в марте 2022 года правительство утвердило перечень недружественных стран.
После этого список расширяли два раза — в июле и в октябре.