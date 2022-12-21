В Москве рекомендовали носить маски в общественных местах из-за гриппа и ОРВИ

Показатели заболеваемости в Москве среди взрослых и среди детей 7-14 лет остаются выше эпидемических пороговых величин.

Жителям Москвы рекомендовали в общественных местах носить маски из-за подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ. Об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

Москвичам рекомендовали носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть и обрабатывать руки антисептиками, не допускать присутствие больных людей в коллективе, которые могут быть источниками инфекции для окружающих.

Отмечается, что показатели заболеваемости в Москве среди взрослых и среди детей 7-14 лет остаются выше эпидемических пороговых величин. Среди детей 0-2 лет и 3-6 лет заболеваемость ниже эпидемических порогов.