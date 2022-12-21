В Милославском районе «Лада» вылетела в кювет, пострадала пассажирка
Авария произошла во вторник, 20 декабря, на 94 километре трассы «Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское».
В Милославском районе Lada вылетела в кювет, пострадала пассажирка. Об этом
Авария произошла во вторник, 20 декабря, на 94 километре трассы «Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское».
77-летний скопинец на Lada Kalina превысил скорость из-за чего машина съехала в кювет.
Пострадала 53-летняя пассажирка легковушки, ее с травмами доставили в больницу.
Проводится проверка.