В индустриальном парке «Рязанский» запустят производство бытовой химии

Производственный комплекс, который разместится на территории индустриального (промышленного) парка «Рязанский», предполагает создание современного технологичного производства бытовой химии для дома и профессионального клининга. В рамках проекта планируется выпуск продукции широкого потребления — синтетических моющих средств для мытья полов и стен, специальных составов для чистки и дезинфекции сантехники, а также многопрофильных чистящих средств. Соглашения о реализации нового инвестиционного проекта с компанией «Гаэль» подписали правительство Рязанской области и региональная «Корпорация развития».
Предприятие обеспечит создание порядка 250 рабочих мест. Планируемый объем инвестиций в региональный бюджет — более 900 млн рублей. Производственные мощности завода составят 13 тысяч тонн продукции в год.
Запуск предприятия запланирован на 2024 год. Завод будет отвечать требованиям экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов, гарантируется внедрение высокопроизводительного мало- и безотходного технологического оборудования.
На сегодняшний день на площадке индустриального (промышленного) парка «Рязанский» 15 настоящих и будущих резидентов. Это компании, внесенные в реестр резидентов парка и с ними уже заключен договор субаренды, и инвесторы, чьи проекты прошли Инвестиционный совет при Корпорации развития Рязанской области, и теперь готовят документы для заключения договора субаренды. Еще одна компания локализует свой проект в качестве пользователя инфраструктуры парка «Рязанский»: ее профиль в отличие от резидентов — не промышленное, а логистическое производство.