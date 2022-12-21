В индустриальном парке «Рязанский» запустят производство бытовой химии

Запуск предприятия запланирован на 2024 год.

Производственный комплекс, который разместится на территории индустриального (промышленного) парка «Рязанский», предполагает создание современного технологичного производства бытовой химии для дома и профессионального клининга. В рамках проекта планируется выпуск продукции широкого потребления — синтетических моющих средств для мытья полов и стен, специальных составов для чистки и дезинфекции сантехники, а также многопрофильных чистящих средств. Соглашения о реализации нового инвестиционного проекта с компанией «Гаэль» подписали правительство Рязанской области и региональная «Корпорация развития».

Предприятие обеспечит создание порядка 250 рабочих мест. Планируемый объем инвестиций в региональный бюджет — более 900 млн рублей. Производственные мощности завода составят 13 тысяч тонн продукции в год.

Запуск предприятия запланирован на 2024 год. Завод будет отвечать требованиям экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов, гарантируется внедрение высокопроизводительного мало- и безотходного технологического оборудования.

На сегодняшний день на площадке индустриального (промышленного) парка «Рязанский» 15 настоящих и будущих резидентов. Это компании, внесенные в реестр резидентов парка и с ними уже заключен договор субаренды, и инвесторы, чьи проекты прошли Инвестиционный совет при Корпорации развития Рязанской области, и теперь готовят документы для заключения договора субаренды. Еще одна компания локализует свой проект в качестве пользователя инфраструктуры парка «Рязанский»: ее профиль в отличие от резидентов — не промышленное, а логистическое производство.