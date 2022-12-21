В Белом доме назвали визит Зеленского в США «сигналом Путину»

По мнению чиновника, визит украинского президента должен показать Путину и всему миру, что Америка продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

В Белом доме назвали визит Зеленского в США «сигналом Путину». Об этом сказал высокопоставленный представитель американской администрации на специальном брифинге, пишет РИА Новости.

По мнению чиновника, визит украинского президента должен показать Путину и всему миру, что Америка продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Представитель администрации подчеркнул, что президент США Джо Байден дал понять — США не собирается посылать свои войска на Украину.

«Мы отправляем Украине военное оборудование и передовые вооружения на миллиарды и миллиарды долларов, чтобы помочь Украине защитить себя», — заключил высокопоставленный американский чиновник.

Напомним, Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря, чтобы выступить на заседании конгресса.

Позже стала известна реакция Кремля на визит президента Украины в США.