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Ученые Рязанского агротехнологического университета обсудили инженерные решения для АПК
В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева на инженерном и автодорожном факультетах прошла всероссийская научно-практическая конференция «Инженерные решения для АПК» памяти профессора Анатолия Лопатина (1939-2007).

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева на инженерном и автодорожном факультетах прошла всероссийская научно-практическая конференция «Инженерные решения для АПК» памяти профессора Анатолия Лопатина (1939-2007).

На открытии конференции с приветственным словом выступили проректор по научной работе университета Лариса Лазуткина, декан инженерного факультета Алексей Бачурин и декан автодорожного факультета Георгий Рембалович, которые отметили важность мероприятия, его актуальность и пожелали участникам научных успехов, продуктивной работы и конструктивного диалога.

Во вступительном слове Алексей Бачурин кратко охарактеризовал деятельность профессора кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка Анатолия Лопатина как выдающегося преподавателя, ученого и руководителя, на протяжении 23 лет (1978 — 2001) замещавшего должность декана факультета механизации сельского хозяйства Рязанского сельхозинститута. Большой вклад Анатолий Лопатин внес в становление первых студенческих механизированных отрядов вуза и их дальнейшее развитие. За свою работу он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За труды по сельскому хозяйству» и присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

Вопросы современного состояния научно-технического обеспечения АПК и выработке конструктивных предложений по решению стратегических задач его развития волнуют многих ученых. Об этом факте говорит география участников конференции, которая объединила Рязань, Москву, Санкт-Петербург, Смоленск, Севастополь, Красноярск, Белгород, Великие Луки, Минск и другие города. Главная цель проведения конференции заключалась в обмене передовым опытом и знаниями по основным направлениям работы конференции, которая прошла в смешанном формате офлайн и онлайн.

На пленарном заседании были заслушаны доклады по решению актуальных инженерных задач в области агропромышленного комплекса.

Продолжилась работа конференции по четырем секциям. В рамках предложенных секций участники обсудили вопросы научно-технологического обеспечения агропромышленного комплекса отдельных регионов России, инновационного развития аграрной отрасли, аспекты современных исследований в области инженерии, позволяющих повысить эффективность аграрного сектора экономики. Было заслушано 47 докладов.

Активное участие в работе конференции приняли студенты инженерного и автодорожного факультетов, открывшие для себя в этот день новые возможности развития творческого потенциала.

Самые активные участники конференции были отмечены дипломами и благодарностями.