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Студенты выпускных курсов РГАТУ встретились с потенциальными работодателями
Студенты 4 — 5 курсов факультета ветеринарной медицины и биотехнологии встретились с представителями АО «Окское» и АО «Рязанский свинокомплекс».

Во вторник, 20 декабря, в рамках программы содействия трудоустройству выпускников Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева состоялась встреча обучающихся 4 — 5 курсов факультета ветеринарной медицины и биотехнологии с представителями АО «Окское» и АО «Рязанский свинокомплекс» Рязанского района Рязанской области.

Представители предприятий рассказали о состоянии экономики на сегодняшний день и перспективах развития своих предприятий. Остановились на специфике работы, социальных и бытовых условиях. Подробно рассказали о мерах господдержки и преимуществах для молодых специалистов, озвучили данные о потребности предприятий в квалифицированных кадрах и пригласили студентов для прохождения производственных практик и дальнейшего трудоустройства.

По окончании общей встречи гости провели индивидуальные беседы со студентами, которых заинтересовали предложения сотрудников акционерных обществ «Окское» и «Рязанский свинокомплекс». Обучающихся, в первую очередь, интересовала оплата труда и обеспечение жильем. Представители предприятий, со своей стороны, пообещали будущим выпускникам полную поддержку при трудоустройстве в эти организации. По завершении встречи несколько студентов выразили желание пройти практику в условиях данных предприятий.