Сколько в Рязани стоит живая елка. Репортаж с елочного базара

Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких точках и посмотрел как там организована торговля и какие деревья выбирают рязанцы.

С 15 декабря в Рязани открылись елочные базары. Официально мэрия анонсировала две крупные точки продаж — у дома № 37 по улице Высоковольтной и на улице Крупской, у дома № 17 (около ЦНТИ). Помимо этого приобрести новогодние деревья можно у крупных торговых центров.

Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких точках и посмотрел как там организована торговля и какие деревья выбирают рязанцы.

На улице Высоковольтной и Крупской выбор сосен и елей большой — от метровых малышек до солидных деревьев высотой около 2,5 метров. Стоит отметить, что цена хвойных зависит от породы, высоты и пушистости.

Маленькие ели и сосны можно приобрести за 700-800 рублей. От 1 200 до 2 500 рублей представлен большой ассортимент деревьев от одного до двух метров.

На елочных базарах есть и пихты, но ценник на них «золотой». Деревья среднего размера варьируются в цене 5 000-7 000 тысяч рублей. В ассортименте их намного меньше, чем елей и сосен, потому что не каждый может позволить себе выложить кругленькую сумму за несколько недель радости.

Есть в продаже и ветки пихты по цене 200 рублей. По 100 рублей можно приобрести сосновые и еловые. По словам продавцов, они идеально подойдут для создания украшений и новогодней атмосферы.

Выяснилось, что ежегодно большей популярностью среди хвойных пользуются сосны. Рязанцы выбирают их, потому что они пушистее, чем ели и менее дорогие, чем пихты.

Новогодние деревья приехали в Рязань из Пензенской области и Пермского края. Ели, сосны и пихты выращивали специально в питомниках и на каждое дерево получен карантинный сертификат.

Продавцы отметили, что любой покупатель может попросить показать документы и разрешения. Они добавили, что деревья прошли экспертизы в Роспотребнадзоре, прежде чем попали на рынок.

Пока на елочных базарах покупателей немного. За час новогоднее дерево приобрела одна покупательница. Ее выбор пал на маленькую пушистую сосну за 800 рублей.

Другие рязанцы подходили, осматривали деревья, интересовались их стоимостью и обещали вернуться ближе к новогодним праздникам, хотя продавец уверял, что деревья сохранят к новому году свой вид.

Корреспонденту также дали пару советов, что делать, чтобы дерево слишком быстро не засохло. Не следует его ставить у батареи отопления, а в подставку необходимо добавить немного воды и песка.

И последний совет — перед покупкой дерева провести по хвое рукой. Если упадет сразу несколько иголок, то его лучше не брать.