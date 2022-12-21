Шойгу поручил увеличить численность армии

Об этом министр обороны России сказал во время заседания Минобороны в среду, 21 декабря.

Сергей Шойгу поручил увеличить численность вооруженных сил России. Об этом министр обороны России сказал во время заседания Минобороны в среду, 21 декабря.

Шойгу отметил, что общую численность ВС РФ нужно увеличить до 1,5 млн военнослужащих. Из них 695 тысяч должно быть контрактников.

По его словам, к концу 2022 года число военных, служащих по контракту, необходимо довести до 521 тысячи с учетом замены в группировках мобилизованных и комплектования новых формирований.

Ранее Шойгу заявил, что от призыва освободили 830 тысяч человек.