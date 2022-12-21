Рязанца осудили за пропаганду терроризма

В Рязани мужчину 1986 года рождения осудили за пропаганду терроризма в интернете. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Обвиняемый со страницы в соцсети направлял знакомым сообщения с информацией, направленной на «формирование у указанных лиц идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности и представления о допустимости осуществления террористической деятельности». Таким образом он осуществлял пропаганду терроризма.

Cопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области и ЦПЭ УМВД России по Рязанской области.

Приговор назначил ему 300 тысяч рублей штрафа. Приговор вступил в законную силу.