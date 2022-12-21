Росприроднадзор объявил предостережение предприятию, сжигающее мусор в Приокском

Жители Приокского шесть раз обращались в СМИ, вызывали пожарных и писали в общественные организации.

Росприроднадзор объявил предостережение предприятию, которое неконтролируемо сжигает мусор в Приокском. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве. Как сообщили в Росприроднадзоре, за 2022 год не выявили ни одного факта сжигания отходов на объектах, подлежащих федеральному экологическому контролю, но были получены материалы от управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС России по проведенной проверке по факту складирования и сжигания отходов по адресу: улица Станкозаводская, дом № 7, строение 15."В настоящее время, в соответствии с постановлением правительства России проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении предприятий в 2022 году приостановлено. Однако в целях недопустимости нарушений обязательных требований в области использования и охраны земель управлением было объявлено предостережение в адрес правообладателя земельного участка", — говорится в сообщении. Напомним, жители Приокского шесть раз обращались в СМИ, вызывали пожарных и писали в общественные организации. Контроль за предприятием передали трем органам. Мэрия отчиталась, что ее сотрудники поговорили с руководством ООО «ЛПК 62». Роспотребнадзор отметил, что подобные вопросы не в их компетенции.