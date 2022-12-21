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Песков подтвердил, что Владимир Путин посещал зону СВО
16 декабря сообщалось, что президент посетил объединенный штаб родов войск, участвующих в СВО на Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин посещал зону СВО. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на «Российскую газету».

Песков прокомментировал слова депутата Госдумы Андрея Гурулева, который написал, верховный главнокомандующий ВС РФ был в зоне спецоперации.

Напомним, 16 декабря сообщалось, что Владимир Путин посетил объединенный штаб родов войск, участвующих в СВО на Украине.

Также стало известно, что в среду, 21 декабря, президент проведет расширенное заседание коллегии Минобороны.