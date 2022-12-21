Песков анонсировал выступление Путина на коллегии Минобороны

Представитель Кремля заявил, что также ожидается доклад министра обороны, а затем — заключительные ремарки президента и главнокомандующего.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в среду Владимир Путин выступит на итоговой коллегии Минобороны с объемным выступлением. Об этом передает РИА Новости .

Представитель Кремля заявил, что также ожидается доклад министра обороны, а затем — заключительные ремарки президента и главнокомандующего.