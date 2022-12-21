Обход Шацка передадут в федеральную собственность

После включения обхода в трассу М5 полотно отремонтируют за счет федерального бюджета, а автомобильный поток перенаправят.

Транзитный транспорт, следующий по трассе М5 «Урал», будет выведен из Шацка. Об этом сообщил вице-губернатор Артем Бранов.

По его словам, на днях подписали документы о передаче окружной дороги в федеральную собственность.

Бранов пояснил, что обход Шацка около 20 лет был дорогой регионального значения и для большегрузов с системой ГЛОНАСС съезд на него означал отклонение от маршрута.

«Нарушение влекло за собой штрафы. Поэтому водители фур были вынуждены двигаться через Шацк. Это создавало серьезные неудобства для горожан, о чем они сообщали в том числе на встрече с Павлом Малковым во время его поездки в район», — отметил он.

После включения обхода в трассу М5 полотно отремонтируют за счет федерального бюджета, а автомобильный поток перенаправят.

«Это важно как с точки зрения безопасности дорожного движения, так и с точки зрения комфорта жителей Шацка», — добавил Бранов.