Матвиенко заявила, что второй волны мобилизации не будет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что второй волны мобилизации не будет. Об этом передает РИА Новости.

«Как член Совбеза скажу — второй волны мобилизации не будет, тема не обсуждается, ее нет в повестке», — сообщила она.

Матвиенко назвала «слухи и фейки» о второй волне мобилизации — инструментом информационной войны против России и попытками раскачать страну изнутри, «расколоть общество, вызвать протесты, недовольство».

«Первая их задача — внести раздор в российское общество, а вторая задача — прикрыть, хоть как-то объяснить готовящуюся уже восьмую или девятую волну мобилизации на Украине, хоть как-то попытаться, какую-то почву подвести, она уже по-моему анонсирована и с нового года начнется уже очередная волна мобилизации на Украине», — пояснила Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что «надо пользоваться только проверенной информацией» и не верить слухам.