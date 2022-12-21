Кроссовер «Москвич-3» будет стоить от 1,97 миллионов рублей

Автомобиль будет доступен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой. В Москве кроссовер будут продавать 11 дилерских центров.

Кроссовер «Москвич-3» будет стоить от 1,97 миллионов рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале завода-производителя.

Автомобиль будет доступен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой. В Москве кроссовер будут продавать 11 дилерских центров.

«В следующем году мы сконцентрируем свою активность в крупных российских городах-миллионниках, а по мере увеличения производственных объемов будем расширять наше присутствие на рынке России», — рассказал генеральный директор завода Дмитрий Пронин.

По его словам «Москвич-3» пополнит парки такси и каршеринга.

Ранее сообщалось, что цена на «Москвич-3» может составить около 1,6-2 миллионов рублей, а в будущем его могут включить в программу льготного автокредитования.

Фото Telegram-канал завода «Москвич»