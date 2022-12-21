Кремль не ждет позитивных изменений после визита Зеленского в США
Президент Украины Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря, чтобы выступить на заседании конгресса.
Кремль не ждет позитивных изменений после визита Зеленского в США. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам в среду, 21 декабря, пишет Life.ru.
Представитель Кремля признал, что позитивных сдвигов в риторике Киева после визита президента Украины Владимира Зеленского в США не ожидается.
Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря, чтобы выступить на заседании конгресса.