Из Рязани в день международных соревнований по биатлону пустят бесплатные автобусы

24 и 25 декабря на биатлонном комплексе «Алмаз» пройдут международные соревнования — этап Кубка Содружества.

24 и 25 декабря на биатлонном комплексе «Алмаз» пройдут международные соревнования — этап Кубка Содружества.

Биатлонный комплекс «Алмаз» расположен в 16 километрах от центра Рязани, на 13 километре Солотчинского шоссе, неподалеку от экопарка «Поляны». Рядом с комплексом есть парковка для личного транспорта.

Также в день международных соревнований по биатлону из Рязани пустят бесплатные автобусы. Они будут отправляться утром с площади Театральной и вечером от «Алмаза» по следующему графику:

24 декабря 2022 года:

с 08:00 до 10:00 от площади Театральной;

с 15:30 до 17:30 от биатлонного комплекса «Алмаз».

25 декабря 2022 года:

с 08:00 до 10:00 от площади Театральной;

с 14:30 до 16:30 от биатлонного комплекса «Алмаз».

Рязанцев просят обратить внимание на список запрещенных к проносу предметов.