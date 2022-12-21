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Хор РГУ стал лауреатом второй степени на международном фестивале в Санкт-Петербурге
В фестивале соревновались 40 коллективов, среди которых были детские, любительские коллективы и коллективы музыкальных учебных заведений.

Хор РГУ имени Есенина стал лауреатом второй степени на международном фестивале «Предчувствие Рождества Христова» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили организаторы мероприятия на сайте.

Конкурс прошел в северной столице с 15 по 18 декабря. В фестивале соревновались 40 коллективов, среди которых были детские, любительские коллективы и коллективы музыкальных учебных заведений.

По итогам хор Рязанского госуниверситета стал лауреатом второй степени фестиваля. Солист хора Павел Гуськов был признан лучшим на конкурсе, а также награду лучшего концертмейстера завоевала Елизавета Шеховцова.

Конкурсная программа прошла на нескольких площадках Петербурга, в том числе в кафедральном соборе святых Петра и Павла, духовно-просветительском центре «Святодуховском» Александро-Невской Лавры, Феодоровском соборе и других храмах города.

Напомним, хор РГУ имени Есенина создан в 2006 году. Имеет шесть золотых и две серебряных медали международного достоинства. Хор записал два музыкальных альбома, один из которых — на стихи Сергея Есенина. Коллектив провел десятки концертов, выступая и представляя регион и родной вуз в Москве, Санкт-Петербурге, других городах России и Европы, а также неоднократно выступал в прямом эфире Первого канала.

На данный момент это — ведущий любительский хор города Рязани.

В прошлом году хор отметил юбилей в большом зале областной филармонии.