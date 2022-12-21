Госдума разрешила охране сбивать беспилотники

Госдума на пленарном заседании приняла закон о внесении изменений в законы «Об оружии», «Ведомственной охране» и другие законодательные акты.

Госдума на пленарном заседании в среду, 21 декабрая, приняла закон о внесении изменений в законы «Об оружии», «Ведомственной охране» и другие законодательные акты, в том числе, дающий право ведомственной охране сбивать беспилотники. Об этом передает РИА Новости.

В тексте поправки, которая была одобрена к законопроекту говорится, что «пресечение осуществляется посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов».

Помимо этого, инициатива предусматривает дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам и аннулирования разрешений, выданных ранее.

Проект предусматривает, что граждане, законно владеющие оружием и патронами к нему, призванные на военную службу по мобилизации (поступившие в добровольческие формирования), могут сдать на хранение указанные оружие и патроны к нему в федеральный орган исполнительной власти.