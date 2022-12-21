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Эксперт рассказал, что россиянам теперь не надо присылать данные о поверке счетчиков
С 1 сентября суд освободил граждан от обязанности отправлять документ с результатами поверки, так как сведения в федеральный информационный фонд передает организация, проводившая поверку.

Эксперт рассказал, что россиянам не надо присылать данные о поверке счетчиков. Об этом юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал агентству «Прайм».

Каждый собственник жилья обязан проводить поверку установленных в квартире или доме счетчиков. Поздняков напомнил, что с 1 сентября суд освободил граждан от обязанности отправлять документ с результатами поверки, так как сведения в федеральный информационный фонд передает организация, проводившая поверку.

Таким образом, результаты поверки счетчиков подтверждаются сведениями из ФГИС, а не свидетельством о поверке, которое перестало быть документом и носит факультативный характер, сказал юрист.

Поздняков также напомнил, что поверку счетчиков вправе осуществлять только организации, имеющие действующую аккредитацию.

Ранее сообщалось, что в платежках за ЖКУ может появиться строка оплаты «умных» счетчиков.