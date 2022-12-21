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Два рязанца получили 11 и 13 лет колонии за изготовление и продажу мефедрона
Подпольную лабораторию обнаружили летом 2021 года в хозпостройке частного дома в Рязанской области.

Два рязанца получили 11 и 13 лет колонии за изготовление и продажу мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

В декабре 2020 года знакомый предложил подсудимому Семену поучаствовать в незаконной деятельности, связанной с изготовлением и распространением наркотиков. Когда тот согласился, мужчина получил от организованной группы деньги и купил дом в Рязанской области.

В январе — марте 2021 года туда перевезли оборудование и необходимые ингредиенты для изготовления мефедрона. Лабораторию оборудовали в хозяйственной постройке. В мае 2021 года к ним присоединился еще один знакомый организатора — Дмитрий. Вместе они изготавливали, фасовали и упаковывали наркотические вещества. Их деятельность пресекли летом 2021 года.

Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств организованной группой в особо крупном размере»). Уголовное дело в отношении организатора лаборатории выделили в отдельное производство.

Рязанский областной суд признал подсудимых виновными и назначил им 11 и 13 лет колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.