Шойгу назвал цели частичной мобилизации в России
Об этом заявил Сергей Шойгу.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что более 20 тысяч россиян пошли в войска добровольцами, не дожидаясь повесток в ходе частичной мобилизации. Об этом передает РИА Новости.
На расширенной коллегии Минобороны Шойгу отметил «активную гражданскую позицию россиян».
«Не дожидаясь повесток, более 20 тысяч человек поступили в войска в качестве добровольцев», — сказал он.
Также он назвал цели частичной мобилизации.
«Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий потребовалось увеличение боевого и численного состава группировок наших войск. В этих целях проведена частичная мобилизация», — заявил Сергей Шойгу.