Шойгу назвал цели частичной мобилизации в России

Об этом заявил Сергей Шойгу.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что более 20 тысяч россиян пошли в войска добровольцами, не дожидаясь повесток в ходе частичной мобилизации. Об этом передает РИА Новости.

На расширенной коллегии Минобороны Шойгу отметил «активную гражданскую позицию россиян».

«Не дожидаясь повесток, более 20 тысяч человек поступили в войска в качестве добровольцев», — сказал он.

Также он назвал цели частичной мобилизации.

«Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий потребовалось увеличение боевого и численного состава группировок наших войск. В этих целях проведена частичная мобилизация», — заявил Сергей Шойгу.