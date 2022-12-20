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Власти Крыма назвали срок перехода под контроль России Харькова и Одессы
Одесса, Харьков и Николаев станут российскими до конца 2023 года, заявил председатель регионального парламента Владимир Константинов.

Власти Крыма назвали срок перехода под контроль России Харькова и Одессы. Об этом журналистам рассказал председатель регионального парламента Владимир Константинов, пишет «КП».

Политик заявил, что Одесса, Харьков и Николаев станут российскими до конца 2023 года, после чего определится судьба этих регионов.

В 2024 же году под контроль России перейдет и Киев. По мнению Константинова, остальные территории Украины Россию «не очень интересуют».

Также спикер отметил, что с уходом с поста президента Владимира Зеленского Украине перестанет существовать как государство.

Ранее сообщалось, что Зеленский побывал в Бахмуте и вручил военнослужащим знаки отличия.