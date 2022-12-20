В Воронежской области под окнами детдома нашли тело 16-летнего подростка
Инцидент произошел в городе Бутурлиновка. Следователи начали процессуальную проверку.
В Воронежской области под окнами детдома нашли тело 16-летнего подростка. Об этом пишет
Инцидент произошел в городе Бутурлиновка. Там около специализированного учреждения нашли тело 16-летнего воспитанника. Труп обнаружили под окнами комнаты, где жил подросток.
На место происшествия выехали зампрокурора области Алексей Киреев и прокурор Бутурлиновского района Сергей Седых.
Следователи начали процессуальную проверку. Также проверку исполнения законодательства проводит районная прокуратура.