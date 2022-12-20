В Воронежской области под окнами детдома нашли тело 16-летнего подростка

Инцидент произошел в городе Бутурлиновка. Следователи начали процессуальную проверку.

В Воронежской области под окнами детдома нашли тело 16-летнего подростка. Об этом пишет РИА ФАН .

Инцидент произошел в городе Бутурлиновка. Там около специализированного учреждения нашли тело 16-летнего воспитанника. Труп обнаружили под окнами комнаты, где жил подросток.

На место происшествия выехали зампрокурора области Алексей Киреев и прокурор Бутурлиновского района Сергей Седых.

Следователи начали процессуальную проверку. Также проверку исполнения законодательства проводит районная прокуратура.