В Торговом городке заработала новогодняя ярмарка

На прилавках местные фермеры и производители представили продукты для новогоднего стола: сыры и колбасы, паштет, мясо птицы, рыба, соленья и овощи, хлеб, пироги.

Во вторник, 20 декабря, в Торговом городке заработала новогодняя ярмарка.

На прилавках местные фермеры и производители представили продукты для новогоднего стола: сыры и колбасы, паштет, мясо птицы, рыба, соленья и овощи, хлеб, пироги.

Также жители могли найти молоко, творог, масло, мед, сладости, пряности и специи для приготовления рождественских угощений.

Помимо этого на ярмарке представили изделия ручной работы, изготовленные ремесленниками из разных районов области: игрушки, куклы, сувениры и даже декоративные украшения для дома.

Помимо продукции, на территории Торгового городка есть отдельный домик, посвященный акции «Мы вместе». Все желающие могут написать письма или передать вещи мобилизованным рязанцам и их семьям.

Как отметил Павел Малков, проект с новогодней ярмаркой должен быть удачным. Он пригласил рязанцев обязательно посетить ее.

«Сейчас открывается только благоустроенная территория, хорошая и интересная. Дальше предстоит оживить ее и наполнить жизнью каждое сооружение и здание Торгового городка. У каждого есть своя концепция и понимание, как оно будет развиваться. Где-то это ресторан, кафе, общественная территория, многофункциональный центр, библиотека. Все эти планы нам еще предстоит воплотить в жизнь. На это уйдет не один год, но начало уже положено», — заключил губернатор.

Малков отметил, что предложения и пожелания горожан касательно работы ярмарки будут учтены.

На открытии ярмарки побывала заместитель председателя правительства Юлия Швакова.

«Впечатления приятные, действительно предновогоднее настроение сложилось. Мы сейчас работаем над усовершенствованием формата торговли, чтобы здесь было уютно и удобно для потребителей, и для продавцов. Например, домики с продукцией — обязательно отапливаемые. Ассортимент на ярмарке сейчас приближен к праздничному — товары на стол и сувенирная продукция. Важно, чтобы это сопровождалось какими-то музыкальными играми, конкурсами для детей, чтобы эта площадка постепенно привлекала к себе горожан. И в дальнейшем, когда завершатся ремонтные работы в других павильонах, стала привычным местом отдыха», — подчеркнула она.

Режим работы ярмарки в будние дни — с 11:00 до 19:00, со 2 по 8 января и в выходные — с 12:00 до 21:00.