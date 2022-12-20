Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
-4°
Срд, 21
-4°
Чтв, 22
ЦБ USD 69 2.65 21/12
ЦБ EUR 73.34 2.72 21/12
Нал. USD 69.12 / 72.4 20/12 17:55
Нал. EUR 74.06 / 75.9 20/12 17:55
Новости
Мобилизация
Публикации
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
4 462
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
19 248
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
10 148
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
15 839
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Торговом городке заработала новогодняя ярмарка
На прилавках местные фермеры и производители представили продукты для новогоднего стола: сыры и колбасы, паштет, мясо птицы, рыба, соленья и овощи, хлеб, пироги.

Во вторник, 20 декабря, в Торговом городке заработала новогодняя ярмарка.

На прилавках местные фермеры и производители представили продукты для новогоднего стола: сыры и колбасы, паштет, мясо птицы, рыба, соленья и овощи, хлеб, пироги.

Также жители могли найти молоко, творог, масло, мед, сладости, пряности и специи для приготовления рождественских угощений.

Помимо этого на ярмарке представили изделия ручной работы, изготовленные ремесленниками из разных районов области: игрушки, куклы, сувениры и даже декоративные украшения для дома.

Помимо продукции, на территории Торгового городка есть отдельный домик, посвященный акции «Мы вместе». Все желающие могут написать письма или передать вещи мобилизованным рязанцам и их семьям.

Как отметил Павел Малков, проект с новогодней ярмаркой должен быть удачным. Он пригласил рязанцев обязательно посетить ее.

«Сейчас открывается только благоустроенная территория, хорошая и интересная. Дальше предстоит оживить ее и наполнить жизнью каждое сооружение и здание Торгового городка. У каждого есть своя концепция и понимание, как оно будет развиваться. Где-то это ресторан, кафе, общественная территория, многофункциональный центр, библиотека. Все эти планы нам еще предстоит воплотить в жизнь. На это уйдет не один год, но начало уже положено», — заключил губернатор.

Малков отметил, что предложения и пожелания горожан касательно работы ярмарки будут учтены.

На открытии ярмарки побывала заместитель председателя правительства Юлия Швакова.

«Впечатления приятные, действительно предновогоднее настроение сложилось. Мы сейчас работаем над усовершенствованием формата торговли, чтобы здесь было уютно и удобно для потребителей, и для продавцов. Например, домики с продукцией — обязательно отапливаемые. Ассортимент на ярмарке сейчас приближен к праздничному — товары на стол и сувенирная продукция. Важно, чтобы это сопровождалось какими-то музыкальными играми, конкурсами для детей, чтобы эта площадка постепенно привлекала к себе горожан. И в дальнейшем, когда завершатся ремонтные работы в других павильонах, стала привычным местом отдыха», — подчеркнула она.

Режим работы ярмарки в будние дни — с 11:00 до 19:00, со 2 по 8 января и в выходные — с 12:00 до 21:00.