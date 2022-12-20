В Татарстане в коттедже взорвался газ

Пострадал 59-летний хозяин дома — с ожогами половины тела его доставили в реанимацию районной больницы.

В Татарстане в коттедже взорвался газ. Видео опубликовал Telegram-канал Mash .

Инцидент произошел в городе Мензелинск. На кадрах видно как на втором этаже здания происходит взрыв. Сообщается, что у дома вылетели окна и двери, а крышу унесло на несколько метров. После взрыва начался пожар. Его быстро потушили.

Пострадал 59-летний хозяин дома — с ожогами половины тела его доставили в реанимацию районной больницы.