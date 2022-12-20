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В США заявили о способности НАТО победить Россию за три дня
Об этом заявил член палаты представителей США, республиканец Адам Кинзингер.

В США заявили, что страны блока НАТО способны победить Россию за три дня. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил член палаты представителей США, республиканец Адам Кинзингер, передала «Российская Газета».

Он заявил, что война НАТО с Россией будет похожа на «настоящую трехдневную операцию».

Однако другие западные политики не раз отмечали, что поддержка Украине истощает военные возможности Евросоюза и других стран. В настоящее время дипломаты заявляют, что Европе не хватает критически важных оборонных возможностей, которые могли бы защитить страны от серьезных угроз на всем европейском континенте.