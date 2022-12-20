В США заявили о планах заменить Зеленского на Залужного

Так считает офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

В США планируют заменить украинского президента Владимира Зеленского на главкома ВСУ Валерия Залужного. Соответствующее заявление во вторник, 20 декабря, сделал офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер, передали РИА Новости.

По его словам, Залужный более выгоден для Вашингтона. Его кандидатуру даже более усредно продвигают в западных СМИ.

«Запад отодвинул Зеленского на второй план, акцентируя внимание на Залужном как будущем лидере Украины», — сказал Риттер.

По мнению Риттера, такие люди, как Залужный, определят будущее Украины.

«Когда конфликт подойдет к завершающей стадии, именно он будет сидеть за столом переговоров со стороны Киева», — сказал он.