В Рязанской области утвердили прожиточный минимум на 2023 год

Во вторник, 20 декабря, соответствующее решение приняли на заседании правительства.

В Рязанской области утвердили прожиточный минимум на 2023 год. Во вторник, 20 декабря, соответствующее решение приняли на заседании правительства.

С 1 января величина прожиточного минимума в регионе на душу населения увеличится до 12 794 рублей.

Прожиточный минимум для отдельных категорий граждан составит:

для трудоспособного населения 13 945 рублей;

пенсионеров — 11 015 рублей;

детей — 13 155 рублей.

Глава минтруда и соцзащиты Наталья Суворова заявила, что размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости, также от него зависят размеры социальных выплат.