В Рязанской области похолодает до -17 градусов

Осадков не ожидается, но на дорогах сохранится гололедица. Ночью и утром выпадет туман.

В Рязанской области похолодает до -17 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В среду, 21 декабря, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается, но на дорогах сохранится гололедица. Ночью и утром выпадет туман.

Ветер южного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит -8, -13 градусов. В отдельных районах столбики термометров опустятся до -17 градусов. Днем в регионе будет от -3 до -8 градусов.