В Путятинском районе отлетевшее у фуры колесо попало в грузовик

ДТП произошло рано утром в понедельник, 19 декабря на 318 километре трассы М5 «Урал».

В Путятинском районе отлетевшее у фуры колесо попало в грузовик. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

ДТП произошло рано утром в понедельник, 19 декабря на 318 километре трассы М5 «Урал».

Водитель из Тольятти на «МАЗе» с прицепом ехал в сторону Шацка. Во время движения у фуры отлетело два колеса, одно из которых попало в грузовик DAF, который ехал из Самарской области.

В аварии никто не пострадал.