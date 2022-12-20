В облдуме предложили установить перечень случаев, когда разрешения на строительство не потребуется

Данная норма позволит сократить административные барьеры и финансовую нагрузку на граждан и бизнес.

В понедельник, 19 декабря, в Рязани прошел комитет областной думы по имущественным и земельным отношениям. На нем депутаты рассмотрели законопроект «О градостроительной деятельности на территории Рязанской области», в который с учетом рекомендаций, данных весной, в частности, предлагается внести изменения и установить перечень случаев, при которых для возведения и реконструкции зданий не потребуется разрешения на строительство.

В закон добавили:

реконструкцию и строительство железнодорожных путей и частных автомобильных дорог необщего пользования;

реконструкцию и строительство станций водоподготовки и водозаборных сооружений за исключением объектов, которые являются особо опасными, технически сложными и уникальными;

установку пунктов охраны правопорядка и стационарных постов дорожно-патрульной службы.

Также новая норма затрагивает вопросы возведения объектов на землях сельхозназначения на территории крестьянских (фермерских) хозяйств. Не нужно будет получать соответствующие разрешения для хозяйственных построек, гаражей и ангаров для сельскохозяйственной техники, водонапорных башен, трансформаторных, машинно-транспортных и ремонтных станций.

Как утверждается, данная норма позволит сократить административные барьеры и финансовую нагрузку на граждан и бизнес.

«Не будет необходимости для проведения инженерных изысканий, экспертизы проектной документации, исполнительной съемки, разработки проекта планировки территории при строительстве линейных объектов», — подчеркнули на заседании.

Принятие указанного законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета.

С 12 по 18 апреля 2022 года законопроект был размещен на сайте правительства и рассмотрен независимой экспертизой на коррупциогенность. Замечаний, экспертных заключений не поступало.

Окончательное решение рассмотрят на заседании областной думыРанее на заседании регионального правительства поддержали законопроект, передающий органам местного самоуправления полномочия выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию.

По словам губернатора Павла Малкова, представители малого бизнеса пожаловались, что при строительстве небольших магазинов в отдельных районах области приходится согласовывать действия с областной архитектурой, что занимает много времени.

«Приняли решение вернуть согласование строительства небольших объектов на муниципальный уровень. Правительство поддержало проект закона, который должен решить эту проблему», — отметил глава региона.