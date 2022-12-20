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В Краснодаре отец-наркоман грозился выбросить свою пятилетнюю дочь из окна

В Краснодаре отец-наркоман грозился выбросить свою пятилетнюю дочь из окна. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил «Лайф» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что инцидент случился в ночь на вторник. Соседи услышали крики ребенка в подъезде. Когда вышли на лестничную клетку увидели девочку без одежды, а рядом с ней — мужчину, который метался по подъезду с ножом и молотком. После попытки соседей помочь ребенку, мужчина грозился выбросить ребенка в окно. Охранники дома скрутили дебошира и передали прибывшим сотрудникам полиции.

Позже стало известно, что семья арендовала квартиру около месяца назад, с тех пор ребенок постоянно плакал. Мать девочки никто не видел. В квартире, где жила семья, в холодильнике обнаружили лишь плесневелый кусок хлеба.

Ребенка забрала скорая.

На мужчину составлено несколько административных протоколов. Проводится проверка.