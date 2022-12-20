В Кораблинском районе глыба льда упала на «КамАЗ» и травмировала водителя

В Кораблинском районе произошло ДТП с «КамАЗом». Подробности во вторник, 20 декабря, привела пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в понедельник, 19 декабря, примерно в 17:30 на 81-м километре автодороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский». Там 32-летний рязанец на «КамАЗе» ехал по дороге, как внезапно от попутного грузовика отскочил кусок льда. Он попал в лобовое стекло «КамАЗа».

В результате происшествия водитель «КамАЗ» получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.