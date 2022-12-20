В Иркутской области водитель минивэна заживо сгорел в заблокированной машине

Инцидент произошел в Братске во вторник, 20 декабря, около часа ночи.

В Иркутской области водитель минивэна заживо сгорел в заблокированной машине. Об это сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в Братске во вторник, 20 декабря, около часа ночи. В жилом районе Гидростроитель на улице Просвещения загорелся Nissan Serena.

Пожарные потушили возгорание, внутри автомобиля нашли тело мужчины. По предварительной информации, водитель не смог выбраться из машины из-за технической неиспарвности.