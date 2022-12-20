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В Госдуме приняли закон о наказании за осквернение георгиевской ленты
Документ приравнивает ленту к символам воинской славы. Осквернителям грозит штраф или лишение свободы.

В Госдуме приняли закон о наказании за осквернение георгиевской ленты. Об этом пишет РИА Новости.

Документ приравнивает ленту к символам воинской славы. За ее осквернение нарушителю грозит административная и уголовная ответственность: физическому лицу — штраф до трех млн рублей или лишение свободы до трех лет, юридическому лицу — штраф от трех до пяти млн рублей.

Если нарушение совершит группа лиц по предварительному сговору или в интернете, наказание составит штраф от двух до пяти млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Авторы инициативы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

По словам одного из авторов инициативы, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, ленту можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью.