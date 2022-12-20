Рязанский суд признал незаконным изменение Генплана по строительству карьера в Заокском

Рязанский суд признал незаконным изменение Генплана Заокского сельского поселения. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщила ГТРК «Ока».

Речь идет о строительстве песчаного карьера, который планировали создать недалеко от берега Оки.

Напомним, в начале июня местные жители провели митинг против реализации проекта. По мнению горожан, появление карьера может нарушить экологическую ситуацию. Прокуратура заявила о проверке на законность строительства карьера в Заокском. Позже Росреестр описал ограничения, из-за которых в Заокском не может появиться песчаный карьер.