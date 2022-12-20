Рязанский минспорт призвал горожан сообщать о фактах коррупции в спортивной сфере

Сообщается, что минспорт проводит работу по противодействию коррупции в министерстве и подведомственных региональных госучреждениях, связанных с физической культурой и спортом. О фактах коррупции ведомство призывает горожан сообщать незамедлительно.

Рязанский минспорт призвал горожан сообщать о фактах коррупции в спортивной сфере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что минспорт проводит работу по противодействию коррупции в министерстве и подведомственных региональных госучреждениях, связанных с физической культурой и спортом. О фактах коррупции ведомство призывает горожан сообщать незамедлительно.