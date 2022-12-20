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Рязанский минспорт призвал горожан сообщать о фактах коррупции в спортивной сфере
Сообщается, что минспорт проводит работу по противодействию коррупции в министерстве и подведомственных региональных госучреждениях, связанных с физической культурой и спортом. О фактах коррупции ведомство призывает горожан сообщать незамедлительно.

Рязанский минспорт призвал горожан сообщать о фактах коррупции в спортивной сфере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что минспорт проводит работу по противодействию коррупции в министерстве и подведомственных региональных госучреждениях, связанных с физической культурой и спортом. О фактах коррупции ведомство призывает горожан сообщать незамедлительно.

Сделать это можно по телефону: 8 (4912) 27-05-61, а также написать на электронную почту по адресу: www.minsport.ryazangov.ru.