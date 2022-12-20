Рязанские полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП с мотоциклистом на Дзержинского

Рязанские полицейские ищут очевидцев ДТП с мотоциклистом, которое случилось на улице Дзержинского. Информация об этом во вторник, 20 декабря, появилась на сайте регионального УМВД.

Авария случилась 3 июля примерно в 20:35 вблизи дома № 18 по улице Дзержинского. Там 29-летний рязанец на мотоцикле Yamaha не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения.

Мотоциклиста госпитализировали с травмами.

Всех, кто располагает информацией о произошедшем, просьба сообщить по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.