Рязанские инвесторы вышли на прямой контакт с соискателями через ярмарку вакансий

20 декабря в Центре занятости населения Рязанской области состоялась общегородская ярмарка вакансий, на которой представили свободные рабочие места предприятия приоритетных отраслей экономики и инвестиционные компании региона.

20 декабря в Центре занятости населения Рязанской области состоялась общегородская ярмарка вакансий, на которой представили свободные рабочие места предприятия приоритетных отраслей экономики и инвестиционные компании региона. В ней участвовали представители кадровых служб инвесторов, в том числе резиденты индустриального (промышленного) парка «Рязанский», — это новый элемент системы подбора кадров для инвестпроектов, к разработке которой регион приступил летом этого года по поручению заместителя председателя областного правительства Артема Никитина.

В этот раз с предложениями для соискателей выступили три инвестиционных компании — НПО «ПК РВ», «СтальСтройТехнологии», «Эра». Представители кадровых служб предприятий заявили порядка 200 вакансий на ближайшую перспективу. В дальнейшем, с открытием новых производственных площадок и расширением действующих в рамках инвестиционных проектов, прогнозируемое количество вакансий исчисляется сотнями.

В работе по подбору кадров для инвесторов задействованы «Корпорация развития Рязанской области», министерства образования и молодежной политики, труда и социальной защиты, здравоохранения, Центр занятости населения, Центр опережающей профессиональной подготовки, учреждения среднего профессионального и высшего образования. Система подготовки и подбора специалистов для предприятий, реализующих инвестпроекты в Рязанской области, предусматривает работу по трем основным направлениям: заполнение текущей кадровой потребности в краткосрочной перспективе, подготовка специалистов, которые начнут трудиться через 1-2 года, и работа по закрытию кадровых нужд на стратегический период — 7 и более лет.

Качество и доступность трудовых ресурсов — одна из позиций рейтинга инвестпривлекательности Агентства стратегических инициатив. В этом году областные органы власти и институты развития усилили работу по повышению этого показателя как с точки зрения практической необходимости, так и в качестве рабочего механизма повышения инвестиционной привлекательности региона.