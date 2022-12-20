Рязанец обманул 31-летнюю тамбовчанку в сети интернет

Инцидент случился в марте 2022 года.

Тамбовские полицейские задержали 21-летнего рязанца, который обманул 31-летнюю женщину через сайт объявлений. Подробности во вторник, 20 декабря, привела пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в марте 2022 года. Женщина решила продать детский комбинезон на популярном сервисе объявлений. Спустя время ей написал мужчина, который захотел купить товар. Он признался, что живет в другом городе и не может приехать в Тамбов, поэтому попросил отправить товар через доставку сервиса. Продавец пошла навстречу и согласилась. В процессе оформления она получила ссылку, в которой ввела данные с банковской карты. После этого с нее списали 25 тысяч рублей, а покупатель перестал брать трубку. Потерпевшая обратилась в полицию.

Полицейским удалось установить личность преступника. Им оказался 21-летний рязанец. Он признался в совершении мошенничества.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый полностью компенсировал весь причиненный ущерб.

Дело направлено в суд Октябрьского района города Тамбова для рассмотрения по существу.