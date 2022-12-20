Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют в 2023 году
Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют в 2023 году. Об этом «Известиям» сообщили в Минсельхозе.
По данным ведомства, свинина и мясо птицы, яйца, овощи, подсолнечное масло, мука и гречневая крупа в начале 2023 года будут стоить ниже, чем зимой 2022 года. Это связано с низкими отпускными ценами.
Как пояснили в Минсельхозе, в 2022 году производство агропромышленного комплекса выросло, это и обеспечило стабильные цены на рынке.
Ранее россиян предупредили о подорожании продуктов для новогоднего стола.