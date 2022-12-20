Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют в 2023 году

Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют в 2023 году. Об этом «Известиям» сообщили в Минсельхозе.

По данным ведомства, свинина и мясо птицы, яйца, овощи, подсолнечное масло, мука и гречневая крупа в начале 2023 года будут стоить ниже, чем зимой 2022 года. Это связано с низкими отпускными ценами.

Как пояснили в Минсельхозе, в 2022 году производство агропромышленного комплекса выросло, это и обеспечило стабильные цены на рынке.

Ранее россиян предупредили о подорожании продуктов для новогоднего стола.