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РНПК признали лучшей организацией шефской работы в региональной системе образования
Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию (входит в НК «Роснефть») по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования региона в 2022 году назвали лучшей в номинации «Социальное партнерство: шефы и профессиональная образовательная организация».

Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию (входит в НК «Роснефть») по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования региона в 2022 году назвали лучшей в номинации «Социальное партнерство: шефы и профессиональная образовательная организация».

Диплом генеральному директору АО «РНПК» Сергею Михайлову вручили в ходе официальной церемонии награждения в правительстве Рязанской области 19 декабря. Награждение провел губернатор Рязанской области Павел Малков.

Рязанская НПК многие годы сотрудничает с Касимовским нефтегазовым колледжем в рамках корпоративной программы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Для завода образовательное учреждение ведет подготовку специалистов по двум направлениям: «Переработки нефти и газа», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования предприятий нефтегазовой отрасли». За последние три года на завод трудоустроили более 20 выпускников колледжа. Ежегодно студенты приезжают на нефтезавод на производственную практику. Предприятие оказывает колледжу помощь в разработке образовательных программ, стажировке преподавателей и в развитии учебной базы. В 2022 году благодаря поддержке РНПК в лабораторию колледжа закупили современные приборы, реактивы и химическую посуду.

РНПК работает над формированием квалифицированного кадрового резерва и заботится о том, кто придет на производство в ближайшем будущем. Всего завод сотрудничает с десятью российскими вузами и четырьмя среднепрофессиональными учебными заведениями региона, среди которых: Рязанский колледж электроники, Железнодорожный техникум и Рязанский технологический колледж.