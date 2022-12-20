Региональное отделение «Единой России» подвело итоги года

В 2022 году в рамках партийного проекта «Культура малой Родины», народной программы «Единой России» и национального проекта «Культура» строятся дома культуры в поселке Центральном Милославского района и селе Исады Спасского района.

В 2022 году в рамках партийного проекта «Культура малой Родины», народной программы «Единой России» и национального проекта «Культура» строятся дома культуры в поселке Центральном Милославского района и селе Исады Спасского района.

« Строительство Д. К. в небольших населенных пунктах — одна из приоритетных задач проекта „Культура малой Родины“. Новые дома культуры соберут под своей крышей местные творческие коллективы, жителей, молодежь. Это место, которое объединяет людей как в праздники, так и в обычные дни», — региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» Елена Шаповская.

Кроме этого, в 2022 году отремонтировали семь домов культуры и провели капитальный ремонт одного Д. К. Также подходит к концу реконструкция одной и капитальный ремонт двух детских школ искусств в Пронском, в Михайловском районах и в Рязани.

В 2022 году выделили средства Рязанскому областному ТЮЗ и Рязанскому театру кукол на новые театральные постановки и приобретение светового, звукового и видеопроекционного оборудования.

Благодаря новым направлениям проекта в 2022 году 12 краеведческих музеев Рязанской области получили финансирование на техническое оснащение. Там обновили фондовое, экспозиционное, выставочное оборудование, закупили интерактивные панели с программным обеспечением, интерактивные киоски. Также в Александро-Невском, Шацком, Шиловском, Сараевском и Спасском муниципальных районах запланирован капитальный ремонт пяти музеев на сумму более 50 млн. рублей.

Продолжилась работа и в направлении «Модельные библиотеки». В программу на создание библиотеки нового поколения вошли Пителинский, Шацкий районы и город Рязань, в которых сформируют пять учреждений.

Завершились работы по реновации Рязанского областного театра драмы, которые начались в 2021 году. Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения включили в себя реставрацию фасада здания, внутренних помещений и обустройство входной группы.

В 2022 году выделили средства на реконструкцию основного здания Рязанского областного театра юного зрителя в размере 528,5 млн рублей, в том числе 233,6 млн рублей федерального бюджета, 100,0 млн руб. областного бюджета.

Благодаря реализации проекта повысилось качество оказываемых услуг, расширились возможности для дополнительного образования при воспитании молодого поколения.