Путин проведет расширенное заседание Минобороны

На заседании подведут итоги 2022 года и обозначат план деятельности на 2023 год.

Путин проведет расширенное заседание Минобороны. Об этом пишет РИА Новости .

В среду, 21 декабря, президент России Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны. С докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу.

Он доложит о ходе СВО, количестве вооружения и техники, которые поступили в 2022 году. Также Шойгу осветит вопросы строительства военной инфраструктуры, результаты международной деятельности и проблемы социальной защищенности военнослужащих.

На заседании подведут итоги 2022 года и обозначат план деятельности на 2023 год.