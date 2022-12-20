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Прио-Внешторгбанк получил национальную банковскую премию
Первый коммерческий банк региона — Прио-Внешторгбанк — получил национальную банковскую премию. Он стал лучшим в номинации «Банк, который ценит своих сотрудников», еще в двух — «Лучший банк моего города» и «Банк, который рекомендуют своим друзьям» — вошел в шорт-лист.

Первый коммерческий банк региона — Прио-Внешторгбанк — получил национальную банковскую премию. Он стал лучшим в номинации «Банк, который ценит своих сотрудников», еще в двух — «Лучший банк моего города» и «Банк, который рекомендуют своим друзьям» — вошел в шорт-лист.

Напомним, что Национальную банковскую премию учредила Ассоциация российских банков и «Национальный банковский журнал» в 2005 году. Традиционно ее победителей определяет совет из независимых экспертов финансового рынка. Партнеры и клиенты выражают свое мнение через открытое голосование сайтах учредителей — АРБ и NBJ. Как отметил председатель Совета директоров «Прио-Внешторгбанка» Виктор Ганишин, эта награда подтвердила правильность некогда выбранной банком стратегии развития: чем лучше компания относится к своим сотрудникам, тем лучше сотрудники относятся к клиентам и выполняют свою работу.

«Мы все понимаем, что в основе банковского бизнеса лежит капитал, но я считаю, что основа нашего банка — это трудовой коллектив, — отметил Виктор Ганишин. — Это люди, которые служат в нашем банке на протяжении 33 лет — с момента основания банка. И всегда это команда профессиональная, динамично развивающаяся, живущая заботами о клиентах. Благодаря этому и наш коллектив, и банк чувствуют себя наиболее твердо, уверенно и успешно работает на банковском поприще».

Объявляя номинацию, в которой Прио-Внешторгбанк в этом году стал победителем, президент АРБ Гарегин Тосунян признался в своих особых симпатиях к рязанскому банку:

«Я горжусь, что есть такие региональные банки. Коллектив Прио-Внешторгбанка работал, работает и, я надеюсь, будет работать на благо своих клиентов. В 1990-е годы этот банк помогал региональным предприятиям выжить, в том числе и тем, что работали на оборонный комплекс. Сейчас банк оказывает значительную поддержку малому и среднему бизнесу во всех регионах, где есть его офисы: Рязанской, Московской и Воронежской областях. Особенно приятно, что в этом банке люди верны своей профессии», — заключил Гарегин Тосунян.

Помимо поздравлений с победой в номинации «Банк, который ценит своих сотрудников», Виктор Ганишин принимал в этот вечер и личные — с 40-летием работы в банковской сфере. Такого колоссального опыта не было ни у кого среди номинантов в зале.

Прио-Внешторгбанк (ПАО). Основан в 1989 г. Лицензия Банка России № 212.