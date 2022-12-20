При обстреле населенного пункта в Белгороде пострадал местный житель

При обстреле населенного пункта в Белгороде пострадал местный житель. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил губернатора Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ обстреляли Шебекинский район.

«В настоящий момент идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший — мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную областную больницу», — написал глава региона.

Он также добавил, что из-за обстрела ВСУ также нарушено электроснабжение. Без света осталась одна треть жителей города. Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место.