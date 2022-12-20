На Рязанском приборном заводе подвели итоги научно-практической конференции молодых специалистов

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) провел IХ научно-практическую конференцию молодых специалистов.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) провел IХ научно-практическую конференцию молодых специалистов.

На обсуждение экспертам были представлены проекты по трем направлениям: «Радиоэлектронные системы. Алгоритмы обработки сигналов и данных. Радиотехнические устройства», «Конструирование и технологии производства радиоэлектронной аппаратуры. Системы автоматизированного проектирования и управления», «Инновационные проекты. Экономика, финансы и управление предприятием. Бережливое производство».

Доклады оценивались экспертной комиссией, в состав которой вошли руководители и заместители руководителей подразделений, ведущие специалисты.

Обращаясь к молодым специалистам, технический директор

АО «ГРПЗ» Геннадий Колодько отметил: «Идея проведения научно-практических конференций молодых специалистов, успешно претворяется в жизнь уже девятый год подряд. В работе конференции принимают участие не только сотрудники завода, но и наши коллеги, с которыми мы тесно и плодотворно сотрудничаем: специалисты „Научно-исследовательского института приборостроения им. В.В. Тихомирова“ из подмосковного г. Жуковского, представители Рязанского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина .

Подобные мероприятия помогают вам, молодежи, в первую очередь проявить себя, показать свой интеллектуальный потенциал, чтобы вас заметили, чтобы у вас был карьерный рост. Проекты, представленные на конференции, важны и для вашего профессионального становления, и для развития завода, так как новые идеи заметно влияют на улучшение производственных процессов».

По итогам научно-практической конференции победители получили дипломы и денежные премии. Работы всех участников будут опубликованы в сборнике, сведения о котором разместят в национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ.