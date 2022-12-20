Малков о бюджете Рязанской области: нам предстоит напряженная работа в условиях санкционного давления

Во вторник, 20 декабря, в рязанском правительстве прошло очередное заседание, на котором обсудили вопросы бюджета региона на 2023 года, заслушали отчеты об исполнении поручений, а также о работе по обращениям рязанцев из соцсетей.

Во вторник, 20 декабря, в рязанском правительстве прошло очередное заседание, на котором обсудили вопросы бюджета региона на 2023 года, заслушали отчеты об исполнении поручений, а также о работе по обращениям рязанцев из соцсетей.

Павел Малков подчеркнул, что региональный бюджет на следующий год — это бюджет развития с серьезной составляющей для исполнения всех взятых социальных обязательств. «Сохранены все принципиальные расходы. Соответственно нам предстоит очень напряженная работа в непростых условиях санкционного давления. Мы должны все сделать. По всем приоритетам, которые зафиксированы в бюджете, нужны реальные позитивные результаты. Тем более что регион сейчас получает очень существенную поддержку из федерального центра», — сказал Малков.

Политик отметил, что регион может закладывать дополнительные расходы благодаря системной поддержке депутата Госдумы Р. Ф. от Рязанской области Андрея Макарова.

По словам губернатора, в настоящее время предъявляются самые высокие требования к исполнению нацпроектов, госпрограмм, финансовых обязательств региона. В 2022 году были проблемы, связанные со срывом сроков строительства и реконструкции объектов. Губернатор привел в пример проект расчистки русла реки Солотча, запуск онкологического диспансера, а также не поданную вовремя заявку на строительство ухоловского ФОКа. «Я за такие вещи больше краснеть не хочу, коллеги, — сказал губернатор, обращаясь к министрам. — Все проблемные точки известны. Уже не раз говорили о том, что вся подготовительная работа и конкурсы должны быть проведены сейчас. В следующем году срывов быть не должно».

Также на заседании заслушали отчеты об исполнении поручений и о работе по обращениям рязанцев из соцсетей.

Так, в 2023 году в поселке Сотницыно Сасовского района выделят бюджетные средства на строительство дома культуры со зрительным залом. В 2023 году на грантовую поддержку начинающих фермеров в региональном бюджете предусмотрено более 137 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в текущем году.

По просьбам жителей с 1 декабря 2022 года маршрут «Сасово — Ермишь» переведен на регулируемый тариф, а на маршруте «Кадом — Ермишь — Рязань» с мая 2023 года перевозчик планирует заменить автобус на более вместительный на 30 мест.

До конца текущего года будет подготовлена проектно-сметная документация на проект строительства ливневого коллектора по улице Окской в Рязани, где жители жалуются на регулярные подтопления улицы. Еще один ливневый коллектор планируют построить в Дашково-Песочне на улицах Советской Армии, Муромском шоссе с соединением с улицей Окской.

«Проект ресурсоемкий, тем не менее, систему ливневой канализации в городе надо делать, вести эту работу последовательно и системно», — сказал Павел Малков и поручил взять этот вопрос на особый контроль.

Губернатор также затронул тему водоснабжения в Скопине. По его словам, несмотря на доклады о решении вопроса с подключением воды, местные жители продолжают страдать. Малков сообщил о планах собрать отдельное совещание по этому вопросу.

Кроме того, на заседании были рассмотрены жалобы жителей на деятельность управляющих компаний. Павел Малков отметил, что необходимо продумать системные меры в отношении недобросовестных УК, которые позволят изменить их подходы к работе и повысить ответственность за неисполнение обязательств. Вместе с тем, следует проработать и меры поощрения для управляющих компаний, чью деятельность рязанцы оценивают положительно. Также Губернатор подчеркнул, что лучшие практики УК необходимо распространять.